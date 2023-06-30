Advertisement

لبنان

وزير الزراعة: إحراق القرآن الكريم عمل بربري وهمجي

Lebanon 24
30-06-2023 | 07:43
A-
A+
Doc-P-1082886-638237334202443131.jpeg
Doc-P-1082886-638237334202443131.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 غرد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن عبر "تويتر": "إن إحراق القرآن الكريم هو عمل بربري همجي معاد لجميع الأديان السماوية يعيد البشرية والحضارة الإنسانية الى عصور حجرية خلت. هذا العمل البربري أساء لكل المؤمنين حول العالم ولكل صاحب قيم ولكل متحضر".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2023-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:48 | 2023-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2023-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:23 | 2023-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:34 | 2023-06-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-06-30
15:43 | 2023-06-30
14:38 | 2023-06-30
14:22 | 2023-06-30
14:04 | 2023-06-30
14:00 | 2023-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website