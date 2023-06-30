وزير الزراعة: إحراق القرآن الكريم عمل بربري وهمجي

غرد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن عبر "تويتر": "إن إحراق القرآن الكريم هو عمل بربري همجي معاد لجميع الأديان السماوية يعيد البشرية والحضارة الإنسانية الى عصور حجرية خلت. هذا العمل البربري أساء لكل المؤمنين حول العالم ولكل صاحب قيم ولكل متحضر".

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