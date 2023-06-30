إطلاق نار في أماكن متفرقة في طرابلس... هل من إصابات؟

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ "ن.ح" أطلق النار من مسدس حربي في الهواء، في أماكن متفرقة من منطقة التل - طرابلس، وفرّ إلى جهّة مجهولة، من دون تسجيل إصابات.



وعلى الفور حضرت دورية من الجيش إلى المكان، وتعمل على ملاحقة مُطلق النار لتوقيفه.