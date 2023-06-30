القاصر خالد مفقود... خرج من منزل ذويه منذ يومين ولم يعد هل شاهدتموه؟

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صـدر عـن المديريّـة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقود:- خالد طارق عامر (من مواليد عام 2008، سوري)الذي غادر بتاريخ 28-6-2023 منزل ذويه الكائن في محلّة جبل البدّاوي - طرابلس، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده، الاتّصال بفصيلة البدّاوي في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 386858/06 للإدلاء بما لديهم من معلومات.