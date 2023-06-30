شيخ العقل: لتوحيد الطاقات وبناء لبنان على نهج وطني

نبّه شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، "بعض المسؤولين الذين يأخذون لبنان بتصرفاتهم وعنادهم نحو الهاوية". وقال: "لكننا سنظل ندق الاجراس ونرفع الآذان ونقرع نواقيس الخطر ونرتل معاً اناشيد الوطنية والمحبة، فنزيل الهواجس من قلوب اللبنانيين".

Advertisement

كلام الشيخ ابي المنى ورد بمناسبة عيد الاضحى المبارك مباركاً "لقاء المعايدة والمحبة" الذي أقامه مشايخ وعموم أهالي بلدة بريح في ثاني ايام العيد في دار البلدة.

ودعا الى "توحيد الطاقات والتلاقي على برنامج وطني واضح، وبناء خطة استراتيجية لا تثير الهواجس او تشكل تحدّياً لأحد".

وقال ابى المنى: "لبنان يواجه ما يواجه من تحديات وصعوبات وعوائق، تقتضي منا الوقوف صفاً واحداً لإنقاذه، ونحن من القائلين مع اخواننا الرؤساء الروحيين انه مهما عظم الألم لن نفقد الأمل، بل سنعيده بتعاوننا وتفكيرنا المشترك ورؤيتنا الواضحة وعزمنا القوي، ولدينا من الافكار ما يعزز هذا الامل، نطرحها على المستوى الدرزي وعلى مستوى الجبل والوطن، وما علينا الا تجميع طاقاتنا الفكرية والاقتصادية والمالية لاخواننا المغتربين والمقيمين واستثمارها واستثمار الاوقاف اكانت لنا ام لاخواننا المسيحيين، من خلال بناء المؤسسات تساعد في خلق فرص العمل وتنمية منطقتنا وتثبيت ابنائنا في ارضهم والحدّ من هجرة الكفاءات، نبني المؤسسات يداً بيد ‎فنشكل قوة اقتصادية تساهم في انقاذ الوطن وحمايته من الانهيار".