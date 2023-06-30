الجامعة الأنطونيَّة تخرّج طلاب دفعة 2023

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لبنان
الجامعة الأنطونيَّة تخرّج طلاب دفعة 2023
Lebanon 24
30-06-2023
|
09:23
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أقامت الجامعة الأنطونية حفل تخرج للعام 2023 في حرم الجامعة الرّئيس في الحدت-بعبدا، تخلّله توزيع شهادات على طلابها من فروع الجامعة في الحدت- بعبدا، والنبي أيلا-زحلة، ومجدليا-زغرتا، ومن مختلف الاختصاصات. وقد حضره إلى رئيس الجامعة الأب ميشال جلخ، راعي الجامعة الأنطونيَّة الأباتي مارون أبو جودة، نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، النائبان الان عون وجورج عقيص، الوزير السابق وعضو مجلس أمناء الجامعة دميانوس قطّار، والنائب طوني فرنجية ممثّلا بالسيّد محسن حبشي، رئيس بلديةّ الحدت الأستاذ جورج عون، مؤسِّسة بيت البركة السيّدة مايا ابراهيم شاه، إضافة الى مدبّرين في الرّهبنة الأنطونية، وعدد من الراهبات، ونواب رئيس الجامعة، والعمداء، وأعضاء مجلس الجامعة، وقد شارك في الاحتفال الطلاب وأولياؤهم.
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بعد النشيد الوطني، ألقيت الكلمات تباعًا واختتم حفل التخرّج بتوزيع الشهادات والجوائز والمنح على الطلاب المتفوّقين.
الأب جلخ أشار في كلمة توجّه بها الى المتخرّجين قائلًا: "تتركون الجامعة صحيح، لكنكم لن تفارقوها. أتعلمون لماذا؟ لأنكم أنتم أصبحتم الجامعة وأصبحت الجامعة أنتم!" ولفت الى أن الرهبنة الأنطونيَّة لم تُرد يومًا إنشاء مؤسَّسة جامعيَّة بل مؤسَّسة تربويَّة تُعنى بطالباتها وطلّابها. تَبني الإنسان الذي فيكم وليس عقله وحسب، تعتني ببناء شخصيَّتكم وبأخلاقكم ولا تكتفي فقط بمدِّكم بالمعلومات. وسأل: "ما نفع الإنسان لو ربح المعرفة كلّها وخسر قيمه، وماذا تجدي له مراكز الدنيا ما لم يُحدِثِ الفرق في شخصيته واستقامته ومناقِبيَّته". وتوجّه الى المتخرّجين قائلًا: "تذكَّروا أن ما أخذتموه من جامعتكم يتخطّى بأشواط تُخومَها الجُغرافية وسِنيها المعدودة ليُطاول حياتكم وعلاقاتكم ونظرتَكم لأمور الحياة بحلاوتها ومُرِّها".
بدورها توجّهت ضيفة الشّرف، مؤسِّسة " بيت البركة " السيّدة مايا ابراهيم، الى الطلّاب بنصائح عدّة ليس فقط في الحياة الأكاديمية إنما في الحقل الإجتماعي، لافتة الى أن مستقبل لبنان هو الصناعة الوطنية، والصناعة الوطنية هي المستقبل، والمستقبل هو أنتم." ونصحت الطلاب للدخول الى عالم الصناعة الوطنية حيث آفاق الفرص لا تنتهي. وقالت: "عليكم التقاط الفرص، من خلال: الإنتظام في الأفكار، الإبتعاد عن الكبرياء الذي هو أكبر عدو للإنسان وللنجاح، وتحويل المشاكل الى تحدّيات، التركيز على الإيجابية، الإستفادة من التكنولوجيا وعدم الخوف منها".
وقبل توزيع الشهادات، تم تقديم المنح للمتفوّقين.
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