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لبنان

آخر خبر عن الدولار... ما هي تسعيرته في هذه الأثناء؟

Lebanon 24
30-06-2023 | 09:45
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازيّة عصر اليوم، تسعيرة تتراوح ما بين 92200 و92500 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
 
 
وكان دولار السوق الموازيّة افتتح صباحاً، على تسعيرة تراوحت ما بين 92100 و92400 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار أميركيّ.
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