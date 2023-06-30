بري أبرق لرئيس سييراليون مهنئا بإعادة انتخابه

أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري مهنئا رئيس جمهورية سييراليون جوليوس مادا بيو لمناسبة إنتخابه لولاية رئاسية جديدة.

Advertisement

وجاء في نص البرقية: "يسعدني بإسم الشعب اللبناني وبإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي أن نتقدم من فخامتكم بأحر التهاني بمناسبة الثقة الكبيرة التي منحكم إياها الشعب السيراليوني بإنتخابكم رئيسا للجمهورية لولاية رئاسية جديدة، متمنين لكم التوفيق والنجاح في تأدية مهامكم الرئاسية في قيادة جمهورية السيراليون نحو المزيد من التقدم والإستقرار والإزدهار. وننتهزها مناسبة للاعراب عن شكرنا وتقديرنا لفخامتكم وللحكومة والشعب السيراليوني على حسن الضيافة والإحتضان التاريخيين للجالية اللبنانية في ربوع السيراليون، مؤكدين إستعدادنا العمل في سبيل تعزيز وتطوير علاقات الصداقة والتعاون في مختلف المجالات لما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا في تقدمهما وإزدهارهما".على صعيد آخر ولمناسبة عيد الأضحى المبارك تلقى الرئيس بري برقية تهنئة من الامين العام لاتحاد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي محمد قريشي نياس.