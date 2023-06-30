أرسلان استقبل النائب عطالله على رأس وفد من "الوطني الحرّ"

استقبل رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان، في دارته في خلدة، النائب غسّان عطالله على رأس وفد من هيئة قضاء الشوف في "التيار الوطني الحر"، قدّم له المعايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكانت مناسبة للبحث في المستجدات السياسية الراهنة.

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