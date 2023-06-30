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لبنان

نديم الجميل: على المجتمع المسيحي المبادرة واتخاذ قراراته بنفسه

Lebanon 24
30-06-2023 | 10:25
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إحتفلت اكاديمية بشير الجميل بتخريج الدفعتين الثامنة والتاسعة من طلابها في مركز "لقاء" في الربوة، في حضور الشيخة صولانج الجميل وعائلتها النائب نديم الجميل ويمنى زكار وحشد من الشخصيات.
 

وهنّأ النائب نديم الجميل المتخرجين، وحمّلهم المسؤولية "ليس فقط بمعرفة وفهم القضية، انما بالدفاع عنها وحراستها كما كان سجعان قزي حارسا لها بكتاباته وكلماته".
 
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ثم توجه بكلمة قلبية لسجعان الذي "اختلفنا معه بالكثير من الامور، انما لم نختلف مرة واحدة على القضية وجوهرها وكيفية الدفاع عنها".
 
واشار الى ان "الصراع الحقيقي اليوم هو مع من يحاولون تشويه صورة مقاومتنا ليتغلغلوا بين الجيل الجديد غير المتمكن من الحقائق والوقائع التاريخية، ليغيروا توجهاتنا وثقافتنا، وان الخريجين اليوم عليهم تطوير الفكر المقاوم انطلاقا من تاريخنا وثوابتنا لمواكبة الحاضر والانطلاق نحو لبنان الغد".
 
ثم تناول التحديات الحالية في لبنان، وطلب من الجميع ان "يكونوا مسيسين الى اقصى حد، وان الهدف من السياسة والتسييس هو انقاذ الجمهورية اللبنانية، وانه على المجتمع المسيحي المبادرة واتخاذ قراراته بنفسه، وعدم السماح لاحد بتقرير مصيره من اصغر الامور الى اكبرها، خاصة مع وضع حزب الله يده على القرارات والادارات كافة". 
 
وختم: "واجب علينا ان نؤمن ونعرف ان هذا الوطن لنا وان نسير على خطى بشير كما علمنا، وهذه مسؤولية في التعاطي السياسي لمنع احد ان يقرر عنا".
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