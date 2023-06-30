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لبنان

يزبك: الضرورة الوطنية تقضي بحفظ ثلاثية المقاومة والجيش والشعب

Lebanon 24
30-06-2023 | 10:58
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أشار رئيس الهيئة الشرعية في "حزب الله" الشيخ محمد يزبك إلى أنّه "بالأمس أسقطت المقاومة، العين الساهرة على الوطن، طائرة تجسس انتهكت الأجواء اللبنانية في الجنوب، ومن هنا فإن الضرورة الوطنية تقضي بحفظ ثلاثية المقاومة والجيش والشعب".
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وأضاف خلال خطبة الجمعة: "من هذا المنطلق، يأتي حرصنا على سيادة لبنان واستقلاله، ولا ينتظم ذلك إلا بالحوار والتفاهم والتوافق على قيام مؤسساته، وعلى رأسها مؤسسة رئاسة الجمهورية"، معتبرًا أنّ "اللبنانيين لديهم المقدرة على انتخاب رئيس يكون ربان سفينتنا الوطنية إلى شاطئ الأمن والسلام والحرية والاستقلال إذا عاد اللبنانييون إلى أصالتهم وإيمانهم الحقيقي بقيام دولتهم القوية العادلة المستقلة".
وقال الشيخ يزبك: "لا ينبغي الإصغاء إلى الذين لا ينطلقون من مسؤولياتهم وغيرتهم على لبنان. إنّ مقومات وطني كبيرة وعاصية على الإنهيار، إذ يمتلك وطني ثروات لو توفرت النوايا الصادقة، سيبقى لبنان مقصدًا للسائحين وله قصب السبق في ابداعات مفكريه وأدبائه وصنّاعه ومزارعيه في كل الميادين، وها هم في بلاد الإنتشار يعطون الصورة الجميلة عن الأيقونة اللبنانية في العالم".

 
وعن حادثة حرق القرآن الكريم في السويد، قال يزبك "إنّ ما أقدم عليه المجرم السويدي بترخيص من الشرطة السويدية عمل مشين بحق الملايين من المسلمين، بانتهاك أقدس المقدسات الإلهية القرآن العظيم بتمزيقه وحرق أوراه، معتبراً ذلك "وصمة عار على جبين الحكومة السويدية"، مضيفا: "ومع الأسف يتكرر مثل هذا الإنتهاك في بعض الدول التي تنشر الفساد، وتعمل على إسقاط العائلة وانتزاع الإيمان برفع شعارات بعيدة كل البعد عن إنسانية الإنسان".
وتابع :"إنّها مؤامرة على السلام وتلاقي الأديان والمذاهب والشعوب، وهذا هو امتداد للأيدي التي كانت وما زالت وراء التطرّف والإرهاب في المنطقة لدمار أهلها، فالمشرب واحد هو الصهيونية العالمية، وعلى العالم أن يتحمل مسؤولياته وعلى الدول الإسلامية بالأخص إيقاف هذه المهازل الإنسانية".
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