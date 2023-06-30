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لبنان

جرحى في حادث سير مروّع.. شاهدوا هذه الصور على طريق عام صيدا -صور

Lebanon 24
30-06-2023 | 11:25
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع حادث سير مروّع على طريق عام صيدا - صور بالقرب من حسبة صيدا. 

وعُلم عن سقوط جرحى نتيجة الحادث، وعملت فرق الإسعاف على نقلهم الى مستشفى الراعي في صيدا.
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