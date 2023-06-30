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لبنان
حادثة مرعبة في طرابلس.. أتوا على متن دراجات ناريّة وأطلقوا النار عليه!
Lebanon 24
30-06-2023
|
13:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ مجهولين على متن 3 دراجات ناريّة، أطلقوا النار على "ع.ن"، وأصابوه بقدمه، في منطقة التلّ في طرابلس.
وعند فرارهم، أطلق أحدهم النار في الهواء.
ونُقل الجريح إلى المستشفى، فيما حضر الجيش إلى المكان، ويعمل على ملاحقتهم.
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