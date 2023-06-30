حادث سير أليم.. قتيل وجريح بحالة حرجة

Advertisement

صدمت سيارة من نوع "بيك اب"، دراجة ناريّة على متنها شخصين من الجنسيّة السوريّة، على طريق عام البياض في الضنية، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وقد تُوفي أحد سائقي الدراجة الناريّة على الفور، فيما نُقل الشخص الآخر بحالة حرجة إلى مستشفى طرابلس الحكوميّ.وقد تسبب الحادث بزحمة سير في المحلة.