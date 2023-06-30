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لبنان

المكاري: ندعم المبادرات التي تعمل على إظهار صورة لبنان الجميل

Lebanon 24
30-06-2023 | 14:22
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أكد وزير الاعلام زياد المكاري أننا "في وزارة الاعلام بالتعاون مع وزارة السياحة نشجع وندعم المبادرات الفردية التي تعمل على إظهار صورة لبنان الجميل".
 
 
وفي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، قال: "بعد انقطاع دام 3 سنوات، تعود مهرجانات القبيات لتضيء صيف عكار، بنشاطاتها المتنوعة بين الثقافة والبيئة والرياضة. ونحن في وزارة الاعلام بالتعاون مع وزارة السياحة نشجع وندعم المبادرات الفردية التي تعمل على إظهار صورة لبنان الجميل. كل الشكر للسيدة سينتيا حبيش على جهودها في دعم السياحة الداخلية، ولوسائل الاعلام التي تؤمن التغطية الاعلامية رغم ضآلة الامكانيات".
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