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لبنان

جريح في إشكال في مخيّم عين الحلوة

Lebanon 24
30-06-2023 | 15:43
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حصل إشكال في مخيّم عين الحلوة.
وقد أُصيب شخص في رجله والعمل جارٍ لمعالجة الإشكال.
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إشكال

عين الحلوة

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