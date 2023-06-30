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لبنان
جريح في إشكال في مخيّم عين الحلوة
Lebanon 24
30-06-2023
|
15:43
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حصل إشكال في مخيّم عين الحلوة.
وقد أُصيب شخص في رجله والعمل جارٍ لمعالجة الإشكال.
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إشكال
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