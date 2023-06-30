28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
28
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
29
o
بشري
28
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مناورات في وقت المبادرات الفرنسية... الضائع
Lebanon 24
30-06-2023
|
23:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب طوني كرم في" نداء الوطن": كثيرة هي تفسيرات تَعثُّر المبادرة (المبادرات) الرئاسية الفرنسية. وفي أفضل الأحوال، جاءت لقاءات مبعوث الرئيس الفرنسي، جان- إيف لودريان، الأخيرة في بيروت لتوصف بالـ»إيجابية» على خجل. ثم إنّ الإعلام يذهب، على وقع دبلوماسية الوقت الضائع، للمناورة في اتّجاهين معاكسين، مصوّراً مرشّح المعارضة، على هذا المقلب، ومرشّح الممانعة، على ذاك، بصاحب السبق في الوصول إلى كرسي بعبدا.مصدر قوّاتي أشار إلى أنّ الخارج عامة لم يتدخل لبنانياً إلّا نتيجة لعدم قدرة اللبنانيين على انتخاب رئيس لجمهوريتهم. فالمعارضة، ومنذ اللحظة الأولى، أكّدت أنّ الاستحقاق لبناني بامتياز ويجب التعاطي معه من خلال جعل الانتخاب بِيَد المجلس النيابي، وهو بالأمر الممنوع بسبب رفض فريق الممانعة الذهاب إلى جلسات انتخابية مفتوحة. «أمام الاستعصاء الداخلي، يسعى الخارج لإخراج الاستحقاق من هذا النفق انطلاقاً من حرص على الواقع وخشية تَفاقم الحالة الانهيارية وانعكاساتها على المنطقة ككلّ». ويضيف المصدر أن ذلك لا يتحقّق إلّا إذا توافرت الإرادة الداخلية، وهذا كان سبب عدم نجاح المبادرة الفرنسية تحديداً. «اليوم تعود فرنسا بمبادرة جديدة انطلاقاً من نقطة الصفر. فزيارة لودريان كانت استطلاعية، وليس بالضرورة أن تصل بمفاعيلها إلى نتيجة في ظل تمسّك فريق الممانعة بموقفه ورفضه التلاقي في مساحة مشتركة». أما في ما يخصّ الإعلام، فاعتبر المصدر أنّ القدر الأكبر من التضليل ممكن غير أنّ الوقائع ثابتة والحقيقة واحدة. فميزان القوى النيابية ظهر بوضوح في جلسة الانتخاب الأخيرة، والمعارضة تتحدث في الإعلام بشكل لا لبس فيه عن معطيات قائمة. في حين أن ثمة من يحاول ذرّ الرماد في العيون. هناك من يتحدّث عن وقائع وهناك من يبدي مجّرد رغبة في الوصول إلى الرئاسة، بحسب المصدر. بدوره، ثمّن مصدر مقرّب من الثنائي الشيعي المحاولات المتتالية للدولة الفرنسية، مقدّراً محبّتها للبنان وشعبه. وأكّد أنّ لودريان تمكّن في زيارته الأخيرة من الخروج باستنتاج واحد، ما يعكس الرأي الذي أعلنه الرئيس بري حيال حاجة لبنان إلى الحوار قبل أي شيء آخر. أمّا إعلامياً، «يحقّ في السياسة المناورة من أجل الوصول إلى الهدف المرجوّ، لكن هناك فرق بين المناورة والكذب. فترشيح الوزير سليمان فرنجية لم يكن مناورة، وهو شخصية مارونية أصيلة وله كامل الحق في الترشّح. أمّا الترشيحان المقابلان فكانا كذبة بكل ما للكلمة من معنى، ولم يكن طرح اسمَي المرشحَين سوى ثمنٍ واجب التسديد تمريراً للوقت بانتظار إشارة ما أو تحقّق مصلحة ما». المصدر شدّد على أن الواقع الإعلامي الراهن لم يعد كما كان، بل هو أصبح إحدى الأدوات التي يجيد الطرف الآخر استخدامها تنفيذاً لأجندات واضحة تخدم مشاريع استراتيجية ترسم سياسات المنطقة، لا بل تعيد رسم خريطة العالم.
Advertisement
أكثر ما ساهم في التعثّرات الدبلوماسية الفرنسية المتلاحقة، أقلّه حتى الساعة، هو انعدام التوازن بين حجم المبادرات ومستوى الإمكانيات. وحتى إشعار آخر، تتواصل مناورات الوقت الضائع - سياسياً وإعلامياً.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جيهان زوجة راغب علامة تقود دراجة ناريّة... شاهدوا هذا الفيديو من بيروت
Lebanon 24
جيهان زوجة راغب علامة تقود دراجة ناريّة... شاهدوا هذا الفيديو من بيروت
09:33 | 2023-06-30
30/06/2023 09:33:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ولي عهد الأردن يعايد متابعيه بـ"سيلفي" التقطتها رجوة (صور)
Lebanon 24
ولي عهد الأردن يعايد متابعيه بـ"سيلفي" التقطتها رجوة (صور)
13:30 | 2023-06-30
30/06/2023 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة شابة.. والدها تُوفي بشكل مفاجىء: "مش عم صدق يا بابا مبارح ما كان في شي"
Lebanon 24
الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة شابة.. والدها تُوفي بشكل مفاجىء: "مش عم صدق يا بابا مبارح ما كان في شي"
11:34 | 2023-06-30
30/06/2023 11:34:47
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباكات مسلّحة تهزّ منطقة تركيّة سياحيّة شهيرة.. إليكم تفاصيل ما جرى هناك
Lebanon 24
إشتباكات مسلّحة تهزّ منطقة تركيّة سياحيّة شهيرة.. إليكم تفاصيل ما جرى هناك
13:38 | 2023-06-30
30/06/2023 01:38:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ضخّ الدولارات النقدية مستمر... لكبح جماح سعر الصرف
Lebanon 24
ضخّ الدولارات النقدية مستمر... لكبح جماح سعر الصرف
17:40 | 2023-06-30
30/06/2023 05:40:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:00 | 2023-07-01
الحوار أبرز الحلول لحلّ أزمة لبنان... ولكن ما المشاكل التي تُواجهه؟
03:54 | 2023-07-01
رئيس بعثة الحج الرسميّة اللبنانية: الشكر لميقاتي ودريان على متابعتهما أوضاع الحجاج اللبنانيين
03:00 | 2023-07-01
هل هناك غطاء دولي لتعديل النظام؟
06:19 | 2023-07-01
"الديمقراطي" في ذكرى تأسيسه: نطمح بوطن يحفظ كرامة أبنائه وينبذ الفساد
06:04 | 2023-07-01
بالفيديو... محمد رعد للعدوّ الإسرائيليّ: "سكوت وتضبضب"
05:38 | 2023-07-01
دخانٌ أسود يغطي محيط مطار بيروت.. ماذا يجري؟ (فيديو)
فيديو
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
04:48 | 2023-06-30
01/07/2023 13:36:16
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل أشلاء بشرية مع حطام الغواصة المنكوبة تيتان.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نقل أشلاء بشرية مع حطام الغواصة المنكوبة تيتان.. شاهدوا الفيديو
23:32 | 2023-06-28
01/07/2023 13:36:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه اللوحة أصبحت أغلى ما باعه مزاد علني بتاريخ أوروبا (فيديو)
Lebanon 24
هذه اللوحة أصبحت أغلى ما باعه مزاد علني بتاريخ أوروبا (فيديو)
11:00 | 2023-06-28
01/07/2023 13:36:16
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact