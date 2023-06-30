نائب يدعو لفتح قصر بعبدا "للحوار"

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دعا النائب بلال عبدالله في حديث ل"الديار"الى فتح قصر بعبدا لاجراء حوار فيه والتوصل الى حل عادل ينهي الشغور الرئاسي مشددا ان الرهان على الخارج وعلى الوساطات امر مؤسف فالحوار يجب ان يحصل بين المسؤولين اللبنانيين.وقال : إن الخارج سيساعدنا اذا كنا بحاجة للمساعدة او قابلين للمساعدة مشيرا الى انه وفق معلوماته ان الموفد الفرنسي لودريان استمع لنفس المواقف وما من شيء تغير كما لودريان لم يطرح اي حل او مبادرة جديدة. واعتبر عبدالله انه في الاساس يجب ان تكون الكرة في الملعب اللبناني وان يتحاوروا في ما بينهم بشكل مباشر ودون شروط مسبقة لانهاء الازمة الرئاسية. وللوصول الى هذه الاجواء بين الكتل النيابية والاحزاب يجب على الافرقاء اللبنانيين الرافضين للتسوية ان يعيدوا حساباتهم ويخفضوا سقوفهم واحترام الراي الاخر لان رفض الحوار واستمرار الاجواء المشحونة كل ذلك سيؤدي الى صياغة صعبة للحل فالخارج دون ارضية لبنانية سهلة لن يتمكن من ان يساعد.