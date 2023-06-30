28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
28
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
32
o
بعلبك
29
o
بشري
28
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ترقّب للحوار الأميركي ــ الإيراني... وأكثر من سيناريو رئاسي
Lebanon 24
30-06-2023
|
23:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب فادي عيد في" الديار": تؤكد المعلومات، أن الأسبوع المقبل سيشهد تحرّكين لافتين للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، وذلك خلال زيارة متوقّعة للمملكة العربية السعودية، وهناك أجواء حول اتصالات جرت في الساعات الماضية تتمثل بإمكان انعقاد اللقاء الخماسي قبيل زيارة لودريان إلى بيروت، ولكن، ومن خلال المعطيات الموثوق بها، هناك تباين حول أسماء المرشحين من قبل بعض الدول المشاركة في هذا اللقاء، مما يؤدي إلى صعوبة مهمة لودريان قبل تسوية هذه التباينات بين الدول المشاركة في اللقاء الخماسي، فيما هناك ترقّب للحوار الأميركي ـ الإيراني، والذي طغى على ما عداه، ما يعيد خلط الأوراق على مستوى الانتخابات الرئاسية اللبنانية، وتحديداً على صعيد الرؤساء، إذ ثمة خلط أوراق في حال قطع هذا الحوار أشواطاً متقدمة، ومن هذا المنطلق، ليس هناك أي حسم للمرشحين والتوافق على أحدهم، وخصوصاً من اللقاء الخماسي.
Advertisement
يقرّ المواكبون لمسار الملف الرئاسي، بأن ما يجري اليوم يتخطى قدرة القيادات اللبنانية على حسم أي خيار، باستثناء البعض القليل القادر على الإمساك بأكثر من ورقة، ولهذه الغاية، قد تطــول مهمة لودريان، ربطاً بما ستؤول إليه المفاوضات الأميركية ـ الإيرانية، إذ عندئذٍ أكانت نجحت أم فشلت هذه المفاوضات، فإن الرئيس العتيد سيتناغم دوره مع هذا المعطى، وإلا فإن التسوية ستبقى مدار تجاذب في حال لم يتّفق طرفا النزاع فيما بينهم، وخصوصاً أن أيا منهما لم يرغب تحت أي طائل في التخلّي عن مرشحه، وإنما، فالأنظار تتّجه إلى الخارج، ولا سيما دول الخليج وواشنطن وباريس حول كيفية تناغمهم مع ما يجري بين الإيرانيين والأميركيين، لما لذلك من شأن حيوي واستراتيجي إزاء أمور كثيرة.
وبناء عليه، فإن المعلومات، تؤكد أن أكثر من لقاء حصل في الساعات الماضية في مقار رئاسية ومنازل بعض نواب التغيير، ومحور هذه اللقاءات هو الآتي «إنتخبوا رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ضمن تسوية مصحوبة بالتوافق على رئيس حكومة»، والمعطى الآخر، أن تقاطع المعارضة ما زال متشبّثاً بموقفه، ما يعني أنه لن يكون هناك أي جلسة لانتخاب الرئيس، ومن ثم ستبقى الأمور على ما هي عليه، بانتظار عودة لودريان ومراقبة الحوار الأميركي ـ الإيراني، وكذلك حل التباينات بين الدول الخمس، ما ينبئ بأن انتخاب الرئيس سيطول أمده، إلا في حال واحدة تكمن في تقاطع المصالح والمخاوف بين هذه الدول للاتفاق على مرشح والسير به ضمن التسوية الشاملة، ودون ذلك ليس ثمة ما يدلّ على أن الخيار الثالث سيحظى بقبول من داعمي النائب السابق سليمان فرنجية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
جيهان زوجة راغب علامة تقود دراجة ناريّة... شاهدوا هذا الفيديو من بيروت
Lebanon 24
جيهان زوجة راغب علامة تقود دراجة ناريّة... شاهدوا هذا الفيديو من بيروت
09:33 | 2023-06-30
30/06/2023 09:33:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ولي عهد الأردن يعايد متابعيه بـ"سيلفي" التقطتها رجوة (صور)
Lebanon 24
ولي عهد الأردن يعايد متابعيه بـ"سيلفي" التقطتها رجوة (صور)
13:30 | 2023-06-30
30/06/2023 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة شابة.. والدها تُوفي بشكل مفاجىء: "مش عم صدق يا بابا مبارح ما كان في شي"
Lebanon 24
الموت يُؤلم ممثلة لبنانيّة شابة.. والدها تُوفي بشكل مفاجىء: "مش عم صدق يا بابا مبارح ما كان في شي"
11:34 | 2023-06-30
30/06/2023 11:34:47
Lebanon 24
Lebanon 24
إشتباكات مسلّحة تهزّ منطقة تركيّة سياحيّة شهيرة.. إليكم تفاصيل ما جرى هناك
Lebanon 24
إشتباكات مسلّحة تهزّ منطقة تركيّة سياحيّة شهيرة.. إليكم تفاصيل ما جرى هناك
13:38 | 2023-06-30
30/06/2023 01:38:40
Lebanon 24
Lebanon 24
ضخّ الدولارات النقدية مستمر... لكبح جماح سعر الصرف
Lebanon 24
ضخّ الدولارات النقدية مستمر... لكبح جماح سعر الصرف
17:40 | 2023-06-30
30/06/2023 05:40:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
04:00 | 2023-07-01
الحوار أبرز الحلول لحلّ أزمة لبنان... ولكن ما المشاكل التي تُواجهه؟
03:54 | 2023-07-01
رئيس بعثة الحج الرسميّة اللبنانية: الشكر لميقاتي ودريان على متابعتهما أوضاع الحجاج اللبنانيين
03:00 | 2023-07-01
هل هناك غطاء دولي لتعديل النظام؟
06:19 | 2023-07-01
"الديمقراطي" في ذكرى تأسيسه: نطمح بوطن يحفظ كرامة أبنائه وينبذ الفساد
06:04 | 2023-07-01
بالفيديو... محمد رعد للعدوّ الإسرائيليّ: "سكوت وتضبضب"
05:38 | 2023-07-01
دخانٌ أسود يغطي محيط مطار بيروت.. ماذا يجري؟ (فيديو)
فيديو
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
Lebanon 24
بعد تعرضها لوعكة صحية خطيرة.. شاهدوا آخر ظهور لمريم نور (فيديو)
04:48 | 2023-06-30
01/07/2023 13:36:30
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل أشلاء بشرية مع حطام الغواصة المنكوبة تيتان.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
نقل أشلاء بشرية مع حطام الغواصة المنكوبة تيتان.. شاهدوا الفيديو
23:32 | 2023-06-28
01/07/2023 13:36:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه اللوحة أصبحت أغلى ما باعه مزاد علني بتاريخ أوروبا (فيديو)
Lebanon 24
هذه اللوحة أصبحت أغلى ما باعه مزاد علني بتاريخ أوروبا (فيديو)
11:00 | 2023-06-28
01/07/2023 13:36:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact