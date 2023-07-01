ستُنافس أماكن السهر العالمية.. الحياة تعود إلى مدينة بيروت

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قبل يومين اعيد افتتاح أحد أكبر الملاهي الليلية في وسط بيروت وذلك بعد إقفاله عام 2020 عقب انفجار المرفأ وانتشار جائحة كوفيد 19، علما انه صُنف في سنوات سابقة من أفضل أماكن السهر في العالم.هذا الافتتاح حضره المئات من اللبنانيين والمغتربين الذين اشتاقوا للسهر في وسط بيروت "المهجورة" منذ سنوات وأصبح حديث الناس نظرا لضخامة الحفل الذي أقيم للمناسبة.ومنذ أيار الماضي وحتى اليوم تشهد المناطق اللبنانية طفرة في افتتاح مطاعم وأماكن سهر جديدة وإعادة افتتاح أخرى كان تم إقفالها خلال الأزمة المالية والاقتصادية التي ضربت لبنان.وفي هذا الإطار، أكد نائب رئيس نقابة أصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي والباتيسري خالد نزهة لـ"لبنان 24" أن إعادة افتتاح أحد أهم الملاهي في بيروت هو أمر إيجابي جدا لاسيما وانه يتسع لمئات الرواد"، مشيراً إلى ان عددا من أماكن السهر سيُعيد فتح أبوابه من جديد في وسط بيروت ما سيخلق حركة إيجابية في المدينة التي بدأت تستعيد بريقها ونبضها من جديد."وأشار نزهة إلى ان "الجميع بانتظار رفع الإجراءات الأمنية في محيط ساحة النجمة لكي يتمكن أصحاب المؤسسات هناك من إعادة فتحها ولكي يتمكن الناس من الوصول إليها".وأكد ان لبنان "أمام موسم صيف واعد والآمال مرتفعة ولاسيما إذا ترافق الأمر مع استقرار سياسي من خلال انتخاب رئيس للجمهورية"، مطالبا السياسيين بتخفيف حدة التشنج لكي يمر الموسم بسلام.