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لبنان

"تأديبياً".. هذا ما قد يفعله باسيل ببعض نوّابه

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-07-2023 | 01:45
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تبين  أنّ العلاقة بين رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل وبعض نوّابه الذين كانوا يرفضون قرار "التيار" تأييد ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور لرئاسة الجمهورية، قد عادت إلى مجاريها نوعاً ما خلال الأيام الماضية وسط وجود "بعض التذبذبات".
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وكان باسيل هدّد في وقتٍ سابق علناً بإتخاذ إجراءات داخليَّة ضمن "التيار" تجاه هؤلاء النواب، لكنّ مصادر مقرّبة من "الوطني الحر" رجّحت أن تكون الإجراءات التأديبية التي تحدّث عنها باسيل مُنحصرة بالتالي: منع الظهور الإعلامي لهؤلاء النواب - تجميد عضويتهم داخل التيار لمرحلة مُعينة أو أمور أخرى. 
وبحسب المصادر، فإنّ الإجراءات التي قد يتخذها باسيل قد لا تشمُل أي قرارٍ بـ"فصل" النواب من كتلة "لبنان القوي"، لأن ذلك سيؤدي إلى إهتزاز الأخيرة عددياً، وهذا الأمر لا يصبّ في صالح باسيل.

لبنان

خاص

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