جديد توتُّر علاقة "التيار" - "الحزب".. هل من إنفراجات؟

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لاحظ مصدر استشاري مطلع أن بوادر إنفراج ملحوظ في العلاقة بين "التيار الوطني الحر" وحزب الله بدأت تظهر من دون حصول أي لقاء على أي مستوى بين الجانبين. وهذه المؤشرات تظهر من خلال تصاريح لكلا الطرفين تعتبر في السياسة مواقف للتهدئة ولترميم العلاقة.ولفت المصدر الى أن رسائل إيجابية ينقلها عدد من الأصدقاء المشتركين وبعض الإعلاميين تنصح الطرفين بترميم العلاقة لما فيه "خير المحور"، معتبرين أن بعد زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت عادت الأمور الى نقطة الصفر ويمكن الإنطلاق مجددًا بتصور رئاسي مشترك".