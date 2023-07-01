تقنينٌ كهربائيّ لـ8 ساعات يومياً في منطقة لبنانيّة.. بيانٌ يسردُ التفاصيل

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"بيبلوس للتعهدات الكهربائية"

وفي سياق بيانها، دعت الشركة جميع المُشتركين إلى المساعدة على كشف السارقين للتيار الكهربائي.وكانت الشركة أشارت في بيان سابق إلى أنّ قيمة الكيلوات المسروقة بالمليارات أكثر بكثير من قدرتها على تحمل أعبائها، لافتة إلى أنه بدلاً من تطبيق التقنين على الجميع ستحدد المولدات التي يتواجد عليها هدر عال من الكيلوات بنتيجة ارتفاع كمية السرقات ويطبق عليها تقنين قاسٍ لا يقل عن 8 ساعات يومياً.وأعلنتأنها ستوزع عدداً من الفنيين على هذه المولدات لمعرفة السارقين وتحرير بحقهم محاضر إزالة مخالفة، وتحيلها للملاحقة الجزائية الى النيابة العامة بجرم السرقة، وختمت: "إننا نؤمن خدمة عامة للجميع، آملين التجاوب حفاظاً على هذه الخدمة".