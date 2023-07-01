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لبنان
تقنينٌ كهربائيّ لـ8 ساعات يومياً في منطقة لبنانيّة.. بيانٌ يسردُ التفاصيل
Lebanon 24
01-07-2023
|
03:17
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أصدرت شركة "بيبلوس للتعهدات الكهربائية" التابعة لامتياز "كهرباء جبيل" جدول ساعات التقنين التي تتراوح بين 5 و 8 ساعات يومياً على مولداتها بحسب كل حي أو منطقة، وذلك بسبب زيادة سرقة التيار الكهربائي، مشيرة إلى أنه عند انخفاض نسبة السرقات على أي مولد، يلغى التقنين عنه.
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وفي سياق بيانها، دعت الشركة جميع المُشتركين إلى المساعدة على كشف السارقين للتيار الكهربائي.
وكانت الشركة أشارت في بيان سابق إلى أنّ قيمة الكيلوات المسروقة بالمليارات أكثر بكثير من قدرتها على تحمل أعبائها، لافتة إلى أنه بدلاً من تطبيق التقنين على الجميع ستحدد المولدات التي يتواجد عليها هدر عال من الكيلوات بنتيجة ارتفاع كمية السرقات ويطبق عليها تقنين قاسٍ لا يقل عن 8 ساعات يومياً.
وأعلنت
"بيبلوس للتعهدات الكهربائية"
أنها ستوزع عدداً من الفنيين على هذه المولدات لمعرفة السارقين وتحرير بحقهم محاضر إزالة مخالفة، وتحيلها للملاحقة الجزائية الى النيابة العامة بجرم السرقة، وختمت: "إننا نؤمن خدمة عامة للجميع، آملين التجاوب حفاظاً على هذه الخدمة".
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