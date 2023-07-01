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لبنان

غارات إسرائيلية وهميّة فوق مناطق الجنوب والبقاع الغربي

Lebanon 24
01-07-2023 | 03:46
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أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب بأنّ طيران العدو الإسرائيلي شنّ، صباح اليوم السبت، غارات وهميّة مُكثفة في سماء قرى وبلدات الجنوب والبقاع الغربي. 
 
 
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