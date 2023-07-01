غارات إسرائيلية وهميّة فوق مناطق الجنوب والبقاع الغربي

أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب بأنّ طيران العدو الإسرائيلي شنّ، صباح اليوم السبت، غارات وهميّة مُكثفة في سماء قرى وبلدات الجنوب والبقاع الغربي.

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