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لبنان

رئيس بعثة الحج الرسميّة اللبنانية: الشكر لميقاتي ودريان على متابعتهما أوضاع الحجاج اللبنانيين

Lebanon 24
01-07-2023 | 03:54
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أصدر رئيس بعثة الحج الرسميّة اللبنانية، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة، بياناً بمناسبة الإنتهاء من أداء فريضة حج بيت الله الحرام، وقال فيه: "مع فجر ثالث أيام التشريق اسأل الله تعالى الذي أضاء الوجود بعظمته وأجاب دعوة المضطرين برحمته أن يهبنا من الايمان أعلى درجته وأن يمنحنا الصحة وتمام العافية. وفي هذه المناسبة وبعد الإنتهاء، بعون الله تعالى، من أداء فريضة حج بيت الله الحرام، أتوجه بالشكر الجزيل إلى السيد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الذي كان على تواصل دائم مع البعثة للإطمئنان عن حالة إخواتنا وأخواننا الحجاج، والشكر موصول أيضاً لسماحة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي كان حريصاً على متابعة أوضاع الحجاج على مدار الساعة".
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وأضاف: "لا يفوتني أيضاً أن أجدد ثقتي بهيئة رعاية شؤون الحج وبطاقمها الإداري وجميع مساعديها وشكري على الجُهد الإستثنائي التي تقوم به لتنظيم شؤون الحجاج وتلبية احتياجاتهم وطلباتهم. أما عن المملكة العربية السعودية، مملكة الخير، فإن الكلمات تعجز أن تعبّر عن الشكر والامتنان لحفاوة الاستقبال والتقدير للجهود الكبيرة والإستثنائية لتأمين سلامة وخدمة ضيوف الرحمن".

وختم: "تقبل الله تعالى أعمال حجاجنا الكرام وجعله سُبحانه حجاً مقبولاً وسعياً مشكوراً وهنيئاً لهم سقوط ذنوبهم ولنلتزم آداب وأجواء الحج وتجنب محظوراته خلال الحج وبعده كما علمنا ديننا الحنيف. حمى الله المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً،  وحمى الله لبنان واللبنانيين وخفف عنهم معاناتهم وسخر لهم من الاقدار أجملها ومن الأمور أيسرها.. لبيك اللهُم لبيك.. أضحى مبارك وكل عام وأنتم بخير".
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