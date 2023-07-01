قببيسي: سنبقى دعاة حوار والتقسيم يُبعد الناس عن بعضهم البعض

اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب هاني قبيسي أنّ من ينادي بالتقسيم في لبنان إنما يساهم في إبعاد الناس عن بعضهم البعض، مؤكداً أن الوحدة هي الأساس وأن التلاقي بين الناس هو الذي يحمل الوطن، وقال: "كل من يدعو إلى تقسيم واختلاف ورفض للحوار هو يعمل لصالح جهات غريبة عن وطننا الذي انتصر على العدو الصهيوني".

Advertisement

وخلال افتتاح معرضٍ في بلدة أنصار الجنوبية، قال قبيسي: " في ظل هذه المؤامرات وهذا الحصار، نحن نتمسك بمقاومتنا وبوحدتنا وبعيشنا المشترك لكي يبقى لبنان واحداً موحداً، فنحن دعاة وحدة نرفض التقسيم والانعزال والانقسام بين اللبنانيين، ونصر على لغة الحوار التي تجمع ولا تفرق".

وأضاف: "دعونا الجميع للحوار واليوم عرفنا لماذا رفضوا الحوار. إن هذا الرفض هو تمهيدٌ للطريق أمام دعاة الفيدرالية والتقسيم في بلدنا، ومع الأسف المؤامرات تتوالى وبعض الساسة يغرق بها بعيداً عن العادات والتقاليد والقيم والاخلاق".

وختم: "نحن سنبقى دعاة حوار وتلاق بين كل المكونات وبين كل التيارات والاحزاب، ولن نرفض أي حزب أو أيّ فكرة بل نقول للجميع نحن على أتم الاستعداد لنكرس لغة الحوار ثقافة ورسالة تجمع اللبنانيين ولا تفرقهم".

