نداءٌ من أبو الحسن: حافظوا على مواسم السياحة

غرد أمين سر كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "من الضروري تخصيص جزء من عائدات المطار لإجراء الصيانة وتحسين نوعية الخدمات فيه إحتراما للناس ولصورة لبنان، ولا بأس من إجراء الصيانة للطرق بدلاً من تبديد الأموال في قطاعات تستنزف الخزينة، وإن مداخيل وزارة الأشغال العامة تسمح. بقيت لنا مواسم السياحة متنفساً للبلد، حافظوا عليها".

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