عن رواتب أساتذة التعليم الخاص.. ماذا قال أحد النواب؟

غرّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "من المنطقي أن ترتفع رواتب أساتذة التعليم الخاص بقدر ارتفاع الأقساط المدرسية، ولا يوجد تبرير منطقي ومقنع لعدم تحقيق هذا المطلب. طبعا على قاعدة الأخذ بعين الإعتبار قدرة أولياء الطلبة على هذه الزيادات".

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