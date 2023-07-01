طرابلسي: لا مساومة على الموقف المُطالب بالكشف عن مصير المخفيين قسراً في سوريا

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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، أوضح طرابلسي أنّ "موضوع النازحين السوريين بات ضاغطاً اليوم أكثر من ملف المخفيين في سجون سوريا، نظراً الى حجمه وثقله على لبنان اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً، وعدم تجاوب السفراء الغربيين الفاعلين في لبنان يوحد موقف اللبنانيين الرافض لإبقاء النازحين السوريين".وعن الملف الرئاسي، قال طرابلسي أن "التكتل جال بورقة مواصفات الرئيس وصولاً الى التقاطع الأخير مع قوى المعارضة على ترشيح جهاد أزعور الذي قال إن اسمه كان وارداً من البداية".ورداً على سؤال، أكد أنّ "الحوار مطلوب لكن يجب أن يكون غير مشروط"، مشدداً على أنّ "اسم رئيس الجمهورية يجب أن يكون نتاج توافق مسيحي بالدرجة الأولى على أن يكون مقبولاً من باقي المكونات"، معتبراً ان "اسم الرئيس يوازي بأهميته مشروع هذا الرئيس وبرنامج عمله".