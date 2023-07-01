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لبنان

طرابلسي: لا مساومة على الموقف المُطالب بالكشف عن مصير المخفيين قسراً في سوريا

Lebanon 24
01-07-2023 | 04:39
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علّق النائب إدغار طرابلسي على خطوة امتناع وزارة الخارجية اللبنانية عن التصويت على مشروع القرار الأممي حول المفقودين في سوريا، فأشار إلى أن "تكتل لبنان القوي لا يساوم على موقفه المطالب بالكشف عن مصير المخفيين قسراً في السجون السورية"، وأضاف: "إن القرار يتناول السوريين في سوريا وليس اللبنانيين، ونفضل التريث لاستيضاح سبب عدم تصويت لبنان على القرار".
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وفي حديثٍ عبر إذاعة "صوت كل لبنان 93.3"، أوضح طرابلسي أنّ "موضوع النازحين السوريين بات ضاغطاً اليوم أكثر من ملف المخفيين في سجون سوريا، نظراً الى حجمه وثقله على لبنان اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً، وعدم تجاوب السفراء الغربيين الفاعلين في لبنان يوحد موقف اللبنانيين الرافض لإبقاء النازحين السوريين".
 
وعن الملف الرئاسي، قال طرابلسي أن "التكتل جال بورقة مواصفات الرئيس وصولاً الى التقاطع الأخير مع قوى المعارضة على ترشيح جهاد أزعور الذي قال إن اسمه كان وارداً من البداية".
 
ورداً على سؤال، أكد أنّ "الحوار مطلوب لكن يجب أن يكون غير مشروط"، مشدداً على أنّ "اسم رئيس الجمهورية يجب أن يكون نتاج توافق مسيحي بالدرجة الأولى على أن يكون مقبولاً من باقي المكونات"، معتبراً ان "اسم الرئيس يوازي بأهميته مشروع هذا الرئيس وبرنامج عمله".
 
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