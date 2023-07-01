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لبنان

لجنة أهالي المخطوفين في لبنان: نرحب بالقرار الأممي بقضية المخفيين قسراً في سوريا

Lebanon 24
01-07-2023 | 04:52
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رحبت لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان بـ"القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بتشكيل مؤسسة مستقلة مهمتها الكشف عن مصير جميع المعتقلين والمفقودين والمخفيين قسراً في سوريا"، محيية الدول الـ83 التي صوتت مع القرار، فيما استنكرت امتناع ورفض دول أخرى التصويت عليه.
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وفي بيانٍ صادر عنها، أعربت اللجنة عن امتعاضها الشديد إزاء الموقف الرسمي اللبناني بالامتناع عن التصويت، واصفة ذلك بالأمر "المعيب" بحق عشرات الآلاف من الضحايا السوريين ومن بينهم لبنانيون وغيرهم. 
   
وأضافت: "لا يسعنا هنا إلا التأكيد أن قضية المفقودين في سوريا هي قضية إنسانية يجب حلها دون تلكؤ، الأمر الذي لا يبرر امتناع لبنان عن التصويت مع القرار".
 
 
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