تغريدة لوئام وهاب عن المفقودين اللبنانيين... ماذا قال فيها؟

كتب رئيس حزب "التوحيد العربيّ" وئام وهاب عبر حسابه على "تويتر":

"أنا مع كشف مصير كل المفقودين اللبنانيين أينما كانوا. ولكن سؤالي هل يقبل قادة المليشيات التحقيق بالآلاف الضائعين في سجون الميليشيات في لبنان؟".