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لبنان

دخانٌ أسود يغطي محيط مطار بيروت.. ماذا يجري؟ (فيديو)

Lebanon 24
01-07-2023 | 05:38
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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي يرصدُ اندلاع حريقٍ في محيط مطار رفيق الحريري الدوليّ.
 
وأفاد ناشطون بأنّ الحريق وقع في منطقة الأوزاعي - مفترق محطة الموسوي داخل "بورة أقفاص" عائدة لآل شمص، وقد باشرت فرق الإطفاء عملياتها لإخماد النيران.
 
وبحسب الناشطين، فإنّ بقعة الحريق تأتي في نقطةٍ قريبة منه ولكن ليس داخله أو في حرمه. 
ولاحقاً، أصدرت المديرية العامّة للدفاع المدني بياناً أعلنت فيه أن عناصرها وبمؤازرة من فوج إطفاء المطار وفوج إطفاء الضاحية، تمكنوا من إخمادِ حريقٍ شبّ في بؤرة تحتوي على أقفاص بلاستيكية في الأوزاعي. 
 
 
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