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لبنان

بالصور... حادث سير مروّع على أوتوستراد الجيّة

Lebanon 24
01-07-2023 | 06:46
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وقع حادث سير مروّع على أوتوستراد الجية باتّجاه بيروت.
 
وسارع بعض المواطنين لإسعاف الجرحى، بانتظار وصول فرق الإسعاف إلى المكان.
 
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حادث سير

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