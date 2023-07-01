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لبنان

منطقة لبنانية من دون إنترنت.. ومناشدة عاجلة إلى وزير الإتصالات

Lebanon 24
01-07-2023 | 07:00
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استنكر أهالي البترون انقطاع خدمة الدش والإنترنت عن القرى والبلدات البترونية، كما استغربوا قطع الفرق التابعة لهيئة أوجيرو معظم كابلات الدش والإنترنت في المنطقة، بحجة أن مد الكابلات على الأعمدة هو غير شرعي.
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وناشد الأهالي في بيان، وزير الاتصالات جوني القرم وإدارة أوجيرو العمل فوراً على حل القضية وإعطاء التعليمات لمن يلزم لإعادة الوضع إلى ما كان عليه. 
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