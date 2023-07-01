Advertisement

لبنان

ما سبب زحمة السير على طريق عام ضهر البيدر؟

Lebanon 24
01-07-2023 | 07:16
A-
A+
Doc-P-1083167-638238179266367832.jpg
Doc-P-1083167-638238179266367832.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت غرفة التحكم المروري عن تصادم بين مركبتين على طريق عام ‎ضهر البيدر باتجاه ‎بيروت.

وقالت عبر حسابها على "تويتر"، إنّ "الأضرار مادية، ‎وحركة المرور كثيفة في المحلة".
 
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
خطفوه وعذّبوه حتى الموت عند ضهر البيدر.. و "المعلومات" تكشف لغز الحادثة
lebanon 24
01/07/2023 18:56:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي تابع حادث مقتل الشاب هيثم طوق: ستتم ملاحقة المرتكبين وتوقيفهم
lebanon 24
01/07/2023 18:56:18 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة جديدة من "واتساب" لنقل المحادثات بسهولة
lebanon 24
01/07/2023 18:56:18 Lebanon 24 Lebanon 24
كان عائداً من إحتفال... وفاة وزير في حادث سير مروّع (صورة)
lebanon 24
01/07/2023 18:56:18 Lebanon 24 Lebanon 24

ضهر البيدر

حادث

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:13 | 2023-07-01
11:08 | 2023-07-01
10:52 | 2023-07-01
10:09 | 2023-07-01
10:08 | 2023-07-01
10:00 | 2023-07-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website