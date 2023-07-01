ما سبب زحمة السير على طريق عام ضهر البيدر؟

أفادت غرفة التحكم المروري عن تصادم بين مركبتين على طريق عام ‎ضهر البيدر باتجاه ‎بيروت.



وقالت عبر حسابها على "تويتر"، إنّ "الأضرار مادية، ‎وحركة المرور كثيفة في المحلة".