نقل جثة طفلة عمرها 5 سنوات إلى المستشفى... ما كُشِفَ عن سبب وفاتها مروّع جدّاً

أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن نقل جثة الطفلة "ل.ط" البالغة من العمر 5 سنوات، إلى مستشفى المنية الحكومي.

وبعد الكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي، تبيّن أنّ هناك أثار إعتداء جنسيّ على جسدها.

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وبحسب المعلومات، أوقفت القوى الأمنيّة أحد الأشخاص.