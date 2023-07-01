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لبنان

نقل جثة طفلة عمرها 5 سنوات إلى المستشفى... ما كُشِفَ عن سبب وفاتها مروّع جدّاً

Lebanon 24
01-07-2023 | 07:21
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن نقل جثة الطفلة "ل.ط" البالغة من العمر 5 سنوات، إلى مستشفى المنية الحكومي.
 
 
وبعد الكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي، تبيّن أنّ هناك أثار إعتداء جنسيّ على جسدها.
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وبحسب المعلومات، أوقفت القوى الأمنيّة أحد الأشخاص.
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مستشفى

المنية

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