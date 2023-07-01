الحزن يلفّ بشرّي... العثور على إبنها هيثم مصاب بطلق ناريّ

عُثر على جثة الشاب هيثم جميل طوق مصاب بطلق ناريّ في منطقة القرنة السوداء.

ونُقلت جثته إلى مستشفى بشري بعد الكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي.



وفتحت القوى الأمنيّة تحقيقاً لمعرفة ملابسات الحادثة.

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إلى ذلك، توّجهت قوة كبيرة من فوج مغاوير الجيش إلى مكان الحادثة.

وفي هذا السيّاق، صدر عن النائب ستريدا جعجع البيان الآتي:

"فوجئ أهالي بشري صباح اليوم بمقتل الشاب هيثم جميل الهندي طوق في منطقة الشِحَيْنْ في محيط القرنة السوداء من قبل مسلحين مجهولين الهوية كانوا يتواجدون في المنطقة على أثرها اتصلت بقائد الجيش وطلبت منه إرسال قوّة من الجيش بأسرع ما يكون إلى المنطقة حيث وقعت الجريمة لإجراء كل التحقيقات اللازمة لأن هذه المنطقة جبليّة وبعيدة جداً، كما العمل على اعتقال المجرمين وسوقهم إلى العدالة. هذه جريمة نكراء وقعت في وضح النهار، ولا يمكن أن يكون الحل إلا بإحقاق الحق وسوق المجرمين إلى العدالة.

من جهة ثانية، أتقدم بتعازيّ الحارة من أهالي الفقيد المغدور وأطلب منهم كما من جميع أهالي بشري التحلي بالصبر والهدوء بانتظار انتهاء التحقيقات وجلاء الحقيقة واحقاق الحق".