إخماد حريق في كونتينر قرب جسر سينيق

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اندلع حريق كبير في كونتينر قرب جسر سينيق، وامتد إلى الأعشاب المجاورة .وبعد مناشدة الأهالي فريق الإطفاء لإخماده منعاً لامتداد نيرانه إلى منازلهم، سارع فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد إلى المكان، وعمل على تأمين السلامة العامة للأهالي. فيما استقدم أحد المواطنين جرافة خاصة له، وعمل على وضع ساتر من التراب لمحاصرة النيران قبل امتدادها إلى المنازل.وحضرت سيارة إطفاء لـ "أفواج الإطفاء الفلسطينية" من مخيم عين الحلوة، وعملت على إخماد الحريق بمؤازرة أهالي المنطقة.