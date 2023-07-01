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لبنان

توقف الأطباء المتعاقدين مع سجن زحلة عن معاينة نزلائه

Lebanon 24
01-07-2023 | 08:54
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توقف الأطباء المتعاقدين مع سجن زحلة من معاينة نزلاء السجن حتى تحقيق مطالبهم.
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سجن

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