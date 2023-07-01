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لبنان

بعدما أطلق النار... أوقفته مخابرات الجيش

Lebanon 24
01-07-2023 | 09:52
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من مخابرات الجيش أوقفت "ن.ح" في محلة باب الرمل، بعدما أطلق النار في الهواء، في أماكن متفرقة من محلة التلّ في طرابلس.
 
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