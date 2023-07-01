بعدما أطلق النار... أوقفته مخابرات الجيش

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من مخابرات الجيش أوقفت "ن.ح" في محلة باب الرمل، بعدما أطلق النار في الهواء، في أماكن متفرقة من محلة التلّ في طرابلس.

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