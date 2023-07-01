بيان لوزارة الصحة حول وفاة طفلة نُقلت مرتين متتاليتين إلى المستشفى... ماذا جاء فيه؟

صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة البيان التالي:

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"تتابع الوزارة ظروف وفاة الطفلة التي نقلت مرتين متتاليتين في اليوم نفسه إلى مستشفى المنية الحكومي. وبتوجيهات من وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض، باشرت مديرية العناية الطبية في الوزارة التحقيق اللازم في ظروف الوفاة مع المعنيين لتبيان أسبابها. وستودع وزارة الصحة العامة كل ما لديها من معطيات لدى القضاء المختص لإجراء المقتضى.كما تجدر الإشارة الى ان النيابة العامة في الشمال أوفدت طبيبين شرعيين لاجراء الكشف الطبي والفحوص الضرورية لوضع التقرير الذي يوضح تفاصيل الحال الصحية للطفلة التي أدت الى وفاتها".