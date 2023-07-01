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لبنان
الحواط: نتابع مع شركة كهرباء جبيل موضوع التقنين
Lebanon 24
01-07-2023
|
10:09
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غرد النائب زياد الحواط عبر حسابه على "تويتر": "نتابع مع شركة كهرباء جبيل موضوع التقنين بسبب السرقة التي تجاوزت حدود تحملها من قبل الشركة، ونهيب بالبلديات والقوى الامنية تقديم الدعم مع التشديد على ضرورة عودة الامور لطبيعتها بأسرع وقت كوننا بموسم سياحي يشكل التيار الكهربائي عصب النشاط الاقتصادي فيه للمؤسسات والناس بجبيل وقضائها".
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