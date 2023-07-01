شبكة ترويج مخدرات تنشط في منطقتَيْ كسروان وجبيل.. من هم أفرادها؟

صـدر عن المـديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة البلاغ التّالي:
توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية عن قيام أحد الأشخاص بإدارة شبكة لترويج المخدّرات في منطقتَيْ كسروان وجبيل ويُدعى:
ش. ي. (من مواليد عام 1988، لبناني)
بتاريخ 15-06-2023، ونتيجةً للتّحريّات والاستقصاءات التي قامت بها عناصر المكتب المذكور، تمكّنت من تحديد مكان وجوده وأربعة من أفراد الشّبكة المذكورة، وجرى توقيفهم بالتّزامن في عدّة مناطق، وهم كل من اللبنانيين:
- م. د. (من مواليد عام 1973)
- و. ح. (من مواليد عام 1976)
- ج. ع. (من مواليد عام 1992)
- ت. ص. (من مواليد عام 1994)
ضُبط بحوزتهم:
-/220/غ كوكايين.
- /8،1/غ ماريجوانا.
- /35/غ من حشيشة الكيف.
- علبة "Xanax"
- /17/ هاتفًا خلويًا، ميزان حساس، أكياس وأوراق خاصّة لتوضيب المخدّرات، و"مطحنة حشيشة".
- /4/ مسدّسات بأنواع مختلفة، و/273/ طلقة، و/3/ سكاكين.
- /1،135،000/ ليرة لبنانية، /2388/ دولاراً أميركيًا، /105/ دراهم إماراتية، ورزمتَيْن مزيّفتين من فئة الـ/100/ دولار أميركي.
التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.