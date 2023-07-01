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لبنان

شبكة ترويج مخدرات تنشط في منطقتَيْ كسروان وجبيل.. من هم أفرادها؟

Lebanon 24
01-07-2023 | 10:52
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صـدر عن المـديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة البلاغ التّالي:

توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية عن قيام أحد الأشخاص بإدارة شبكة لترويج المخدّرات في منطقتَيْ كسروان وجبيل ويُدعى:
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ش. ي. (من مواليد عام 1988، لبناني)
   بتاريخ 15-06-2023، ونتيجةً للتّحريّات والاستقصاءات التي قامت بها عناصر المكتب المذكور، تمكّنت من تحديد مكان وجوده وأربعة من أفراد الشّبكة المذكورة، وجرى توقيفهم بالتّزامن في عدّة مناطق، وهم كل من اللبنانيين:

- م. د. (من مواليد عام 1973)

- و. ح. (من مواليد عام 1976)

- ج. ع. (من مواليد عام 1992)

- ت. ص. (من مواليد عام 1994)

ضُبط بحوزتهم:

-/220/غ كوكايين.

- /8،1/غ ماريجوانا.

- /35/غ من حشيشة الكيف.

- علبة "Xanax"

- /17/ هاتفًا خلويًا، ميزان حساس، أكياس وأوراق خاصّة لتوضيب المخدّرات، و"مطحنة حشيشة".

- /4/ مسدّسات بأنواع مختلفة، و/273/ طلقة، و/3/ سكاكين.

- /1،135،000/ ليرة لبنانية، /2388/ دولاراً أميركيًا، /105/ دراهم إماراتية، ورزمتَيْن مزيّفتين من فئة الـ/100/ دولار أميركي.

التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
 
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