شبكة ترويج مخدرات تنشط في منطقتَيْ كسروان وجبيل.. من هم أفرادها؟

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صـدر عن المـديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة البلاغ التّالي:توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة المخدّرات المركزي في وحدة الشّرطة القضائية عن قيام أحد الأشخاص بإدارة شبكة لترويج المخدّرات في منطقتَيْ كسروان وجبيل ويُدعى:ش. ي. (من مواليد عام 1988، لبناني)بتاريخ 15-06-2023، ونتيجةً للتّحريّات والاستقصاءات التي قامت بها عناصر المكتب المذكور، تمكّنت من تحديد مكان وجوده وأربعة من أفراد الشّبكة المذكورة، وجرى توقيفهم بالتّزامن في عدّة مناطق، وهم كل من اللبنانيين:- م. د. (من مواليد عام 1973)- و. ح. (من مواليد عام 1976)- ج. ع. (من مواليد عام 1992)- ت. ص. (من مواليد عام 1994)ضُبط بحوزتهم:-/220/غ كوكايين.- /8،1/غ ماريجوانا.- /35/غ من حشيشة الكيف.- علبة "Xanax"- /17/ هاتفًا خلويًا، ميزان حساس، أكياس وأوراق خاصّة لتوضيب المخدّرات، و"مطحنة حشيشة".- /4/ مسدّسات بأنواع مختلفة، و/273/ طلقة، و/3/ سكاكين.- /1،135،000/ ليرة لبنانية، /2388/ دولاراً أميركيًا، /105/ دراهم إماراتية، ورزمتَيْن مزيّفتين من فئة الـ/100/ دولار أميركي.التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.