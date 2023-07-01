تيمور جنبلاط: مستمرون بنهج الحوار بحثاً عن حلول وطنية

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أكد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" النائب تيمور جنبلاط "استمرار الحزب بنهجه الحواري مع جميع الأطراف السياسية بحثاً عن الحلول الوطنية"، وقال: "لطالما كنا وسنبقى أهل تسوية بين أبناء الوطن، وأهل أمانة في حمل قضايا المواطنين والتعبير عن طموحاتهم لبناء دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية".وإذ شكر المهنئين الذين توافدوا الى قصر المختارة السبت إثر الانتخابات الحزبية الأخيرة، جدد جنبلاط التأكيد على "ايلاء قضايا الشباب الاهتمام اللازم لتعزيز سبل وجودهم في وطنهم وبذل الجهود للحد من هجرتهم الى الخارج".