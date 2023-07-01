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لبنان

توضيحٌ بشأن هيئة رعاية شؤون الحج.. ماذا فيه؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
01-07-2023 | 11:53
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توضيحاً للغط الذي أثاره نشر البيان الصادر عن رئيس بعثة الحج الرسميّة على صفحة رئاسة مجلس الوزراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أفاد مصدر رسميّ مُطلع أن هيئة رعاية شؤون الحج هي هيئة رسمية تتبع إدارياً لرئاسة مجلس الوزراء وموازنتها تُدفع من موازنة رئاسة مجلس الوزراء ويصادق عليها مجلس النواب.
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أما عن بعثة الحج الرسمية فهي تعيّن من قبل رئيس مجلس الوزراء والبعثة لهذا العام كما وللعام السابق تألفت فقط من شخصين هما رئيس البعثة ونائب رئيسها، والخزينة اللبنانية لا تتحمل عنها أي نفقات ولا تدفع لها أيّة مصاريف، كما أن المرجع الرَّسمي الوحيد الذي ينقل أخبار الهيئة والبعثة الرسمية هو رئاسة مجلس الوزراء.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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