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لبنان

"قناصون غادرون".. هذا ما كشفه نائبٌ عن جريمة القرنة السوداء!

Lebanon 24
01-07-2023 | 12:33
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أصدرَ المكتب الإعلامي للنائب وليام جبران طوق بياناً استنكر فيه الجريمة الشنيعة التي أودت بحياة الشاب هيثم طوق في منطقة القرنة السوداء، اليوم السَّبت.
 
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وفي بيانه، قال طوق: "لقد استفاقت بشري اليوم على فاجعة اغتيال الشاب البطل هيثم جميل الهندي طوق عن طريق القنص الغادر من قبل جماعة متفلّتة تتمادى منذ سنوات في إستباحة أرضنا ومحاولة إستدراجنا الى قتال داخلي نحن لا نريده مع أهلنا في بقاعصفرين. وعليه، فإن إن هذه الجريمة الشنيعة لم يُنَفذها مسلحون مجهولون، بل قناصون غادرون يتربصون في نطاق أرضنا في قمة الشهداء بقصد الاستيلاء عليها".
وأضاف: "إن هذه الجريمة الشائنة ما كانت لتحصل لولا تراخي السلطات القضائية في حسم تثبيت الحدود منذ أكثر من سنتين. لذلك، وأمام قدسية دماء شهيدنا البطل الذي سقط عن طريق الغدر الجبان ندعو كافة أهل بشري والجبة وشبابها إلى وجوب ضبط النفس وعدم الانزلاق إلى فخ القتال ونحن لن نرضى بأقل من التوقيف الفوري لكافة المسلحين المتربصين في أرضنا وانزال اشد العقوبات بهم ومن يقف وراءهم".
وختم بالقول: "إن الدعوة الى ضبط النفس لا تعني إطلاقاً التساهل أو التفريط بدم الشهيد بل تعني الالتزام بقيمنا الاخلاقية والوطنية، والتمسك بتحصيل حقوقنا بايدينا في حال تقاعس السلطات والأجهزة المعنية".
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