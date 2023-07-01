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لبنان
بعد جريمة القرنة السوداء.. بيانٌ من أهالي بقاعصفرين: لعدم زجّ إسم منطقتنا بالقضية
Lebanon 24
01-07-2023
|
12:41
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أصدرت بلدية ومخاتير وفعاليات بلدة بقاعصفرين بياناً أعربوا فيه عن إستنكارهم وإدانتهم للجريمة التي أدت إلى مقتل الشاب هيثم طوق في القرنة السوداء، اليوم السبت.
وفي بيانهم، قال الأهالي: "
فوجئنا ظهر اليوم بالحادث الأليم الذي حصل في جرود القرنة السوداء والذي ذهب ضحيته شاب من آل طوق الكرام من منطقة بشري العزيزة على قلوبنا والتي نعتبر انفسنا واهلها اولاد منطقة واحدة. ونحن اذ نستنكر الجريمة بكافة اشكال الاستنكار ونتوجه إلى عائلة المغدور آل طوق بأحر التعازي والمواساة، فإننا نهيب في ذات الوقت بوسائل الإعلام كافة عدم زج اسم منطقة الضنية عموماً وبقاعصفرين خصوصاً بهذا الحادث لما له من تداعيات خطيرة، ونحمل هذه المواقع والوسائل الاعلامية المسؤولية كامله عن نشر الأخبار الكاذبة والمغرضة".
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وأضاف البيان: "كما أننا بدورنا نضع ثقتنا الكاملة بالاجهزة الأمنية والجيش اللبناني والقضاء المختص من أجل العمل على تطبيق القانون وجلاء الحقيقة وؤد الفتنة وكل عمل مشبوه يصطاد بالماء العكر".
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