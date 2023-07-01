بري يتّصل بكرامي بعد حادثة القرنة السوداء.. وهذا ما طلبه

أجرى رئيس مجلس النواب نبيه برّي اتصالاً هاتفياً برئيس تيار الكرامة وعضو تكتل التوافق الوطني النائب فيصل كرامي دعاه فيه الى "توخي الحكمة في التعامل مع الحادثة الأليمة التي أودت بحياة الشاب هيثم طوق"، كما دعا من خلاله اهالي بقاعصفرين والضنية الى "عدم الإنجرار وراء الاحكام المسبقة والشائعات بانتظار جلاء الحقيقة الكاملة".

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وأعرب كرامي عن شكره لبرّي وحرصه على الاستقرار العام وخصوصاً بين الجارين بشري وبقاعصفرين، واعداً إياه تحكيم العقل والضمير في هذه المسألة وفي كل ما يتصل بالأمن والاستقرار الاجتماعيين.