كرامي مستنكراً حادثة بشري: نناشد الاجهزة الامنية والجيش والقضاء التحرك سريعا من اجل تبيان الحقيقة

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استنكر رئيس "تيار الكرامة" عضو "تكتل التوافق الوطني" النائب فيصل كرامي، في بيان، "الحادثة الاليمة التي اودت بحياة الشاب هيثم طوق في جرود القرنة السوداء"، وقال: "نستنكر بشدة اي عمل عنفي لحل اي مشكلة خلافية بين اللبنانيين، وخصوصا الحادثة الاليمة التي جرت اليوم في القرنة السوداء ومقتل الشاب هيثم طوق، ونتقدم بأحر التعازي من ذويه ومن جميع اهالي منطقة بشري، ونناشد المواطنين في بلدتي بشري وبقاعصفرين الجارتين ان يحتكموا الى العقل والحكمة وان يكون القضاء هو المرجع الوحيد لحل الموضوع".أضاف: "نناشد الاجهزة الامنية والجيش والقضاء الذين لنا ملء الثقة بهم بأن يتحركوا سريعا من اجل العمل على تبيان الحقيقة. كما نناشد وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عدم تظهير القضية وكأنها نزاع بين منطقة الضنية عموما وبقاعصفرين خصوصا ومنطقة بشري، وانتظار القضاء لتكون له الكلمة الفصل في هذا الموضوع. ونحذر اللبنانيين جميعا بأن العدو يتربص في هذه المرحلة العصيبة بأي حادثة او اشكال امني ذي بعد طائفي ومذهبي لكي يحوله في حال نجح بذلك الى مشروع حرب اهلية. علينا الحذر، علينا ان نحمي لبنان، علينا ان نحمي عيشنا الواحد".