الجنوب خسرَه.. الموت يُغيب النّائب السابق حبيب صادق

غيّب الموت النائب السابق والناشط السياسي والأديب حبيب صادق بعد معاناة مع المرض.

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وصادق من مواليد مدينة النبطية عام 1931، أديب وشاعر لبناني، كاتب وباحث، ناشط سياسي يساري، ورئيس المجلس الثقافي للبنان الجنوبي، انتخب نائباً في البرلمان اللبناني في دورة العام 1992 على لائحة "التنمية والتحرير"، ولكن ما لبث أن انسحب من الكتلة بعد انتخابه ليصبح من النواب المستقلين.وألّف الصادق أكثر من 10 كتب في الأدب والسياسة والشعر، بالإضافة إلى اشتراكه في الكثير من الدراسات التي نظّمها وأصدرها المجلس الثقافي للبنان الجنوبي. كذلك، اهتمّ النائب الراحل بجمع التراث الشعري والأدبي العاملي، وأشرف على مجموعة من الإصدارات تحت عنوان (تراث عاملي).