Advertisement

لبنان

الجنوب خسرَه.. الموت يُغيب النّائب السابق حبيب صادق

Lebanon 24
01-07-2023 | 13:15
A-
A+
Doc-P-1083244-638238398549028450.jpg
Doc-P-1083244-638238398549028450.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غيّب الموت النائب السابق والناشط السياسي والأديب حبيب صادق بعد معاناة مع المرض.
 
وصادق من مواليد مدينة النبطية عام 1931، أديب وشاعر لبناني، كاتب وباحث، ناشط سياسي يساري، ورئيس المجلس الثقافي للبنان الجنوبي، انتخب نائباً في البرلمان اللبناني في دورة العام 1992 على لائحة "التنمية والتحرير"، ولكن ما لبث أن انسحب من الكتلة بعد انتخابه ليصبح من النواب المستقلين.
Advertisement

وألّف الصادق أكثر من 10 كتب في الأدب والسياسة والشعر، بالإضافة إلى اشتراكه في الكثير من الدراسات التي نظّمها وأصدرها المجلس الثقافي للبنان الجنوبي. كذلك، اهتمّ النائب الراحل بجمع التراث الشعري والأدبي العاملي، وأشرف على مجموعة من الإصدارات تحت عنوان (تراث عاملي).
وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام، فإن جثمان صادق سيوارى الثرى في مدينة النبطية على أن يعلن توقيت الدفن لاحقاً.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:15 | 2023-07-02
01:30 | 2023-07-02
02:00 | 2023-07-02
01:45 | 2023-07-02
01:38 | 2023-07-02
01:34 | 2023-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website